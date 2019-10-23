USD (Alış - Satış) : 5,77 - 5,78 EURO (Alış - Satış) : 6,42 - 6,43

Rusya, Suriye'de 'uluslararası güvenli bölge' önerisini reddetti

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin: '(Suriye'nin kuzeydoğusu) Burada uluslararası kontrol altında güvenli bölge oluşturulmasına gerek görmüyoruz'.

Dünya / 23 Ekim 2019 Çarşamba 17:11
Rusya, Suriye'de 'uluslararası güvenli bölge' önerisini reddetti

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Soçi'de varılan mutabakatın, Suriye'nin kuzeydoğusundaki soruna çözüm olduğunu belirterek, "Burada uluslararası kontrol altında güvenli bölge oluşturulmasına gerek görmüyoruz." dedi.

Verşinin, Rus haber ajansı RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada, Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de varılan mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Almanya'nın, Suriye'nin kuzeyinde "uluslararası kontrol edilen güvenli bölge oluşturulması" önerisine karşı olduklarını kaydeden Verşinin, "Soçi'de varılan mutabakatın, Suriye'nin kuzeydoğusundaki soruna çözüm olduğunu düşünüyoruz. Burada uluslararası kontrol altında güvenli bölge oluşturulmasına gerek görmüyoruz." diye konuştu.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, bir süre önce yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde "uluslararası kontrol edilen güvenli bölge oluşturulması" önerisinde bulunmuştu.

Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

Güvenli BölgeSavunma BakanıDışişleri Bakan YardımcısıTürkiyeUluslararası

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

Fransa Haddini Aşıyor

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı