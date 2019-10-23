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Keşif yapıp kendini boşluğa bıraktı!

Karabük’te bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle 5 metre yükseklikten atlayarak ağır yaralandı. O anlar başka bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

3. Sayfa / 23 Ekim 2019 Çarşamba 20:00
Keşif yapıp kendini boşluğa bıraktı!
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Edinilen bilgiye göre, olay 100. Mahallesi’nde meydana geldi. Yusuf Y. (23) isimli genç henüz bilinmeyen bir nedenle bir sitenin boşluğuna koşarak atladı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten atlayarak canına kıymak isteyen genç ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken tedavisi sürüyor.

Ölçtü, biçti 5 metre yükseklikten böyle atladı

23 yaşındaki gencin atlama görüntüleri ise başka bir apartmanın güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Görüntülerde Yusuf Y. atlayacağı yerde yaklaşık 5. dakika boyunca keşif yaptığı görülüyor. İki sefer yüksekliği kontrol eden genç, çevredekilerin bakışları arasında koşarak tellerin üzerinden uçarak 5 metre yükseklikten bir sitenin bahçesine atladı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kaynak : İHA

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Polis

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