Kafası kopmuş kedi yavrusu bulundu

Bu sabah Ahmet Akyollu Caddesi'den geçen bir vatandaş, kaldırım üzerinde kedi başı gördü. Kendi sosyal medya hesabında paylaşan vatandaş, bu duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine bir işyerinin güvenlik kamerası izlenince gerçek ortaya çıktı. Kamera görüntüsünde başı boş köpekler kovaladıkları kediyi bir işyerinin bahçesinde yakalayarak önce boğuyor. Daha sonra ise kaldırıma çıkıp kediyi parçalayarak yedikleri görülüyor. Kaynak : İHA

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