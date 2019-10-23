Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Siyasi başarı olarak tarihe geçmiştir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, Türkiye ile Rusya'nın Soçi'de vardığı mutabakatın ayrıntılarını değerlendirip, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, YPG/PKK'lı teröristlerin Kamışlı dahil Türkiye sınırından 30 kilometre güneye çıkarılacağını bildirdi.



Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin çabalarının, teröristlerin Suriye'nin kuzeyinde kurmak istediği terör devletinin önüne geçtiğini belirtti.



Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



''Türkiye 5 gün içinde dünyanın en büyük iki gücüyle masada anlaşmaya varmıştır mutabakat sağlamıştır. Siyasi başarı olarak da tarihe geçmiştir. İki ülke ile iki mutabakatın sağlanması önemlidir. Teröre karşı harekat başlattık. Burada da tepkiler olmuştu ama bu süreçte hepsinden daha fazla tepkiler oldu.



'DÜNYANIN EN BÜYÜK İKİ ÜLKESİ HAREKATIN MEŞRUİYETİNİ KABUL ETTİ'



Büyük bir oyunu bozduğumuz için kurulacak terör devletini engellediğimiz için bu tepkile gelmeye başladı. Dünyanın en büyük iki ülkesi Barış Pınarı Harekatı'nın meşruiyetini kabullenmiştir. Herhangi bir terörist unsur karşımıza çıkarsa onları etkisiz hale getiririz. Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğüne bağlıyız. Burada bu statüko şu anda muhafaza edilecektir siyasi bir çözüme kadar. YPG'li teröristler sınırın 30 kilometre altına gönderilecek.



''TERÖRİSTLER 150 SAATTE SINIRIN 30 KİLOMETRE ALTINA ÇEKİLECEK''



Teröristler 150 saatte sınırın 30 kilometre altına çekilecek. Kobani'den Irak sınırına kadar 10 kilometre derinlikte ortak devriler 150 saatin sonunda başlayacak. Bir tek istisnası var Kamışlı şehri rejim unsurlarıyla karşı karşıya gelmememiz bakımından ortak devriye konusunda Kamışlı'yı hariç tuttuk. Bu bölgeden de YPG'lilerin çekilmeyeceği anlamına gelmez. : 'Buralarda (Suriye'nin kuzeyi) nüfusun çoğunluğu Arap. Yönetimde Araplar olacak. Kürtler varsa onlar da yönetimde olacak.'



''TERÖR DEVLETİNİN KURULMASI ENGELLENDİ''



Münbiç ve Tel Rıfat'tan da YPG'liler tamamen çıkarılacak. Bu harekat ve çalışmalar teröristlerin kurmak istediği terör devletinin önüne geçmiştir engellenmiştir. Göçmenlerin evlerine dönme konusunda önemli bir adım atılmış oluyor. Önemli olan bu teröristlerin çıkmasıydı. Güvenli bölgede yerel yönetimler oluşturulacak. Güvenli bölgede demografik mühendislikler sona ermiş olacak.



'REJİMLE DOĞRUDAN BİR TEMASIMIZ YOK'



(Barış Pınarı Harekatı) Suriye'nin geleceği için dönüm noktası oldu. Adana mutabakatı geçmişte PKK'ya karşı yapılmıştı. Bizim rejimle doğrudan bir temasımız yok istihbari temas olur.



''REJİMİN ADANA MUTABAKATI'NI UYGULAMA KAPASİTESİ YOK''



Şu andaki rejimin Adana Mutabakatı'nı istese de uygulama kapasitesi yok otoritesi yok boşluklar var. Göçmenler kendini güvende hissediyorsa dönüyor.



''ÖNEMLİ OLAN HERKESİN MUTABAKATA BAĞLI KALMASI''



Göçmenlerin dönüşü için Rusya ile birlikte çalışacağız. Üç Avrupa ülkesi ile bir araya gelme ihtimalimiz var. Sahada ve masada üzerimize düşeni yapacağız. Önemli olan burada iyi niyetin olması ve herkesin mutabakata bağlı kalması. Mutabakatla Rusya ile işbirliğimiz adeta taçlanmıştır.



RUSYA İLE ORTAK DEVRİYE



10 kilometre derinlikte ihtiyaç duyulan yerde yürütülecek. Ortak devriyede zaman sınırı yok, çözüm oluncaya kadar. Devriye, Suriye'de siyasi çözüm oluncaya kadar sürecek.



''SAHADA VARSANIZ MASADA DA VARSINIZ''



Anlatma konusunda sıkıntımız yok. Biz dengeleri son 1,5 yıldır değiştirdik. Önce Fırat Kalkanı sonra Zeytindalı en son Barış Pınarı Harekatı ile dengeler tamamen değişti. Sahada varsanız masada da varsınız. Haklıyız vicdanen rahatız. Dengeleri değiştirdik.



''PKK EŞİTTİR KÜRTLER' DEMEK KÜRT KARDEŞLERİMİZE KÜFÜRDÜR''



Kürtlerle teröristleri iyi ayırt etmemiz lazım. 'PKK eşittir Kürtler' demek Kürt kardeşlerimize hakarettir küfürdür.



''RUSYA HEMEN SÖZÜNÜ YERİNE GETİRMEYE BAŞLAMIŞ''



(ABD Dışişleri Bakanı) Pompeo dün beni aradı ve ABD askeri birimlerinin bizim askeri makamlarımıza yazılı olarak YPG unsurlarını çıkarttık bilgisini teyit etti. Ben de şunu söyledim sahada karşımıza terörist çıkarsa temizleriz. Dün Putin de 'Biz YPG/PKK'ya güçlü ültimatom vereceğiz. Çekilmezse siz gereğini yaparsınız' dedi. Rusya hemen sözünü yerine getirmeye başlamış bu önemli.



''YPG/PKK KİMLE İŞ TUTARSA TUTSUN GEREĞİNİ YAPARIZ''



YPG/PKK kimle iş tutarsa tutsun biz gereğini yaparız. Bu FETÖ olur onunla da mücadelemizi devam ettiriyoruz. Aynı şekilde DAEŞ ile mücadelemizi sürdüreceğiz. Rejim ile YPG/PKK işbirliği yapabilir.



''BU SÜREÇTE EN ÇOK HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAYAN ÜLKE İSRAİL''



ABD'nin rolü ne olacak? ABD bizim bu bölgelerden çekiliyor ama Irak'ın batısına geçecekleri görülüyor. Bugüne kadar YPG'ye verdikleri silahların bir çoğunu Irak üzerinden getirdiler. Burada PKK/YPG terör örgütü kurmalarının amacı İran buralara gelmesin. Bunu İsrail istiyor. Bu süreçte en çok hayal kırıklığına uğrayan ülke İsrail. ABD bundan sonra Suriye'de bir siyasi çözüme bizim gibi katkı sağlasın. Trump tamamen çekileceklerini söylüyor ama bir grubun yoğun kampanya yürüttüğünü görüyoruz. Artık YPG/PKK ile istedikleri yakın işbirliğini sürdüremeyeceklerdir.



''SURİYE MİLLİ ORDUSU ÇOK BÜYÜK KATKI SAĞLADI''



Suriye Milli Ordusu eski adıyla Özgür Suriye Ordusu önceki harekatlarda da bu harekatta da çok büyük katkı sağlamışlardır. Bu insanlar kendi topraklarına dönme mücadelesi veriyorlar. 70 civarında şehit var.



''DAEŞ'İN CANLANMASINI EN ÇOK BİZ İSTEMEYİZ''



DAEŞ'in canlanmasını en çok biz istemeyiz. Hiçbir ülke Irak'ı kastetmiyorum DAEŞ'li teröristlerle göğüs göğüse çarpışmamıştır. DAEŞ'in canlanma iddiası ellerinde tuttukları bir kart. Yabancı terörist savaşçıları ülkelerine geri göndermek gerekiyor.''