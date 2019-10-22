Bebekli aile ölümden döndü!

Olay akşam saatlerinde Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle içinde süratle ilerleyen sürücüsü belirlenemeyen 41 EV 655 plakalı otomobil, cadde üzerinde gezen Murat D. eşi Günay D. ve bebek arabasındaki 7 aylık Ö.D.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan aileden Günay D. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, Murat D. ve bebek arabasından kaldırıma uçan 7 aylık Ö.D. ağır yaralandı. Kazayı görenlerin durdurmaya çalıştığı sürücü ise olay yerinden otomobiliyle hızla kaçarak gözden kayboldu.



Baba ve bebeğinin durumu ağır



Olayın ardından 3 kişilik aileyi yerde gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Yadım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan baba ve bebeği çevredeki vatandaşların araçları, anne Günay D. ise ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba Murat D. ve kızları Ö.D.'nin yoğun bakıma alındığı kaza sonrası polis ekipleri kaçan aracı yakalamak için inceleme başlattı.



Aileye çarparak böyle kaçtı



Öte yandan kazaya neden olan otomobilin kaçma anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kazayı gören cadde üzerindeki vatandaşlar, yola atlayarak otomobili durdurmaya çalışıyor. Hızla gelen otomobil ise vatandaşların arasından geçerek gözden kayboluyor. Kaynak : İHA

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