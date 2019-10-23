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Baldızdan enişteye korkunç tuzak!

Manisa'da eniştesini, tarım ilacı enjekte ederek öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

3. Sayfa / 23 Ekim 2019 Çarşamba 12:28
Baldızdan enişteye korkunç tuzak!

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir kadının, eniştesini tarım ilacı enjekte ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre Sarıgöl ilçesine bağlı Karacaali Mahallesi sakinlerinden S.V. (37), sabah saatlerinde kayınpederinin evinde ölü bulundu.

Olaya ilişkin S.V'nin baldızı M.H. (24) gözaltına alındı. Genç kadının, gece geç saatlerde kayınpederinin evine gelen S.V'ye, 'Ben de kullanıyorum' diyerek tarım ilacı enjekte ettiği ileri sürüldü.

Jandarmaya bağlı Olay Yeri İnceleme Timi evde inceleme yaparken, S.V'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kaynak : AA

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Tarım İlacıAdli TıpOlay Yeri İnceleme

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