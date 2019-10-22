YPG çekildi mi?

5 gün önce ABD heyeti ile Barış Pınarı Harekatı'nı görüşen Türkiye, YPG'li teröristlerin bölgeden çekilmesi için 120 saat mühlet vermişti.



Teröristlere çekilmesi için verilen süre, 3 saatin altına düştü. Türkiye ise; teröristlerin çekilmemesi üzerine tekrardan harekata kaldıkları yerden devam edeceğini söylemişti.



İNGİLİZ HABER AJANSINA AÇIKLAMA YAPILDI



Amerika Birleşik Devletleri'nden üst düzey bir yetkili Reuters'a, Suriye'nin kuzeyindeki YPG güçlerinin 'güvenli bölgeyi' terk ettiğini açıkladı.



ABD ile Türkiye arasında varılan anlaşma gereği Barış Pınarı Harekatı'na verilen 120 saatlik ara TSi ile 22:00'de bitiyor.



TERÖRİST ELEBAŞINDAN AÇIKLAMA



Teröristbaşı Mazlum Kobani'nin ABD-Türkiye uzlaşısının getirdiği bütün yükümlülüklerini yerine getirdiğini söyledi.



AYN EL ARAB HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ



120 saatlik sürenin sonuna gelinirken 2014'ün Eylül ayında terör örgütleri DEAŞ ve PKK/YPG arasında yoğun çatışmaların yaşandığı Suriye'nin Ayn el Arab ilçesi İHA tarafından havadan görüntülendi. Görüntülerde Mürşitpınar Sınır Kapısı girişinde PKK/YPG'nin bez parçası göze çarptı. Aynı binada rejimin de bayrağının bulunması dikkat çekti. İlçenin sokaklarından hayat normal akışıyla devam ederken terör örgütü mensuplarının kamuflajlarını çıkartarak sivil elbiseleriyle dolaştığı öne sürüldü. Sınırın Türkiye tarafından Türk askeri teyakkuz halindeki bekleyişini sürdürüyor.



- Ayn el Arab havadan görüntülendi