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WhatsApp’a 4 yeni özellik birden geliyor

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp'a gelecek yeni güncellemeler belli oldu.

Teknoloji / 22 Ekim 2019 Salı 10:25
WhatsApp’a 4 yeni özellik birden geliyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın en son beta güncellemesi, hem Android hem de iOS platformları için pek çok yenilik içeriyor.

WhatsApp'ın bir sonraki güncellemesiyle kullanıcılarına sunacağı özelliklerin tümü belli oldu.

İşte platforma entegre edilecek yenilikler...

WhatsApp yeni sürüm ile 'Dark Mode'a (karanlık mod) ve karanlık bildirim mesajlarına kavuşuyor.

Platforma entegre edilecek bir başka yenilik ile sessize aldığınız kişilerin durum güncellemelerini de gizlemiş olacaksınız.

Yeni güncelleme ile birlikte artık kullanıcılar kendini imha eden mesajları kullanabilecek.

Yeni dönemde WhatsApp başlangıç ekranına kavuşacak. 'Splash Screen' olarak adlandırılan bu özellik ile uygulama ilk kez başlatıldığında, ekranda bir WhatsApp logosu belirecek.

Android

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