USD (Alış - Satış) : 5,83 - 5,84 EURO (Alış - Satış) : 6,50 - 6,51

Sıcak Haber : Galatasaray - Real Madrid (CANLI)!..

Terör örgütü yandaşları Türk kahvehanesine saldırdı

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Herne kentinde, terör örgütü PKK/PYD yandaşları Türk kahvehanesine saldırdı. Polis, iki grubu ayırmak için biber gazı kullandı.

Dünya / 22 Ekim 2019 Salı 16:32
Terör örgütü yandaşları Türk kahvehanesine saldırdı
Video için tıklayın

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Herne kentinde akşam saatlerinde terör örgütü PKK/PYD yandaşları Türk kahvehanesine saldırdı. Yaklaşık 60 kişilik terör örgütü yandaşı grup kahvehanenin önüne geldi. Grup, Türk gençlerine sözlü saldırıda bulundu. Daha sonra ellerindeki sopalarla Türk gençlerine saldırdı. Çıkan olaylarda biri ağır olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı. Ağır yaralı kişi hastaneye kaldırıldı. Polis, iki grubu ayırmak için biber gazı kullanırken, bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi gönderildi.

Terör yandaşlarının saldırıları endişe verici
Polis, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından olaylara karışanları tespit edip, cezai işlem uygulanacağını bildirdi. Geçtiğimiz günlerde de aynı yerde, terör örgütü yandaşları bir kahvehane ve dükkana saldırmıştı. Polisin yeterli önlem alamadığını söyleyen Türkler, kendilerine ait iş yerleri ile camilerin korunmasını istedi.






Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Ren VestfalyaTerör ÖrgütüBiber GazıGüvenlik KamerasıKahvehane

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

Fransa Haddini Aşıyor

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı