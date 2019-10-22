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Suriye sınırına beton mevzi takviyesi

Sınır bölgesindeki birliklere gönderilen beton mevziler Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Dünya / 22 Ekim 2019 Salı 12:41
Suriye sınırına beton mevzi takviyesi
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Suriye sınırındaki birliklere beton mevzi sevkiyatı yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatı kapsamında kullanılmak üzere, sınır bölgesinde konuşlu birliklere gönderilen beton mevzileri taşıyan 30 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Tırlar, daha sonra Reyhanlı'dan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Suriye sınırının sıfır noktasına hareket etti.

Kurşun geçirmez beton mevzilerin her birinin 2 metre yüksekliğinde ve 9 ton ağırlığında olduğu öğrenildi. Kaynak : AA

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ŞanlıurfaSuriyeReyhanlı

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