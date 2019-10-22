USD (Alış - Satış) : 5,83 - 5,84 EURO (Alış - Satış) : 6,50 - 6,51

Sıcak Haber : Galatasaray - Real Madrid (CANLI)!..

Resulayn'da teröristlerin tünel ağı bulundu

Barış Pınarı Harekatı kapsamında kent merkezinde kontrolün ele geçirildiği Suriye’nin Resulayn kentinde terör örgütü YPG/PKK’ya ait bir tünel ağı bulundu.

Dünya / 22 Ekim 2019 Salı 09:38
Resulayn'da teröristlerin tünel ağı bulundu
Video için tıklayın

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'da YPG/PKK'lı teröristlere ait bir tünel ağı bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), Resulayn'da YPG/PKK'ya ait yeni bir tünel ağı bulduğunu açıkladı.

SMO daha önce de Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn ve çevresindeki bölgelerde PYD/PKK örgütlerine ait çok sayıda tünel bulmuştu. Tünellerin teröristler tarafından silah ve mühimmat göndermek için kullanıldığı belirtilmişti. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Türk Silahlı KuvvetleriSuriyeTeröristler

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

Fransa Haddini Aşıyor

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı