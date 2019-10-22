Resulayn'da teröristlerin tünel ağı bulundu

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'da YPG/PKK'lı teröristlere ait bir tünel ağı bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), Resulayn'da YPG/PKK'ya ait yeni bir tünel ağı bulduğunu açıkladı.



SMO daha önce de Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn ve çevresindeki bölgelerde PYD/PKK örgütlerine ait çok sayıda tünel bulmuştu. Tünellerin teröristler tarafından silah ve mühimmat göndermek için kullanıldığı belirtilmişti. Kaynak : İHA

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