Orhan Miroğlu canlı yayında çılgına döndü

Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında gergin anlar yaşandı.



CHP'li Aytuğ Atıcı, yıllarca Diyarbakır Cezaevi'nde işkenceye maruz kalmış olan AK Parti eski milletvekili Orhan Miroğlu'nu ırkçılık yapmakla suçlayınca sinirler gerildi.



'IRKÇI ARIYORSAN PARTİNE DÖN BAK'



Irkçı arayanın CHP'ye bakması gerektiğini söyleyen Miroğlu 'Irkçılığı reddediyorum. Bu ülkenin faşistleri, ırkçıları beni 6 sene Diyarbakır Cezaevi'nde tuttular. Senin bana ırkçı demeye hiç hakkın yok. Sen o zamanlar hasta bakarken ben Diyarbakır Cezaevi'nde işkence görüyordum. Ne için biliyor musun? Türkler'le Kürtler bu ülkede barış içinde yaşabilir dediğim için. Sen kendi partine dön çok ırkçı bulursun. Kendi partine dön bak kıyamet kadar ırkçı kıyamet kadar ittihatçı bulursun. Sen kimsin bana ırkçı diyecek? Irkçılık ancak CHP'nin ürettiği bir şey olabilir' ifadelerini kullandı.



AHMET HAKAN REKLAMA GİTTİ



Sinirlerin hayli gerildiği programda Orhan Miroğlu 'Sen ancak Esed'in ordusunda subay olabilirsin' diyerek stüdyoyu terk etti. Programın sunucusu Ahmet Hakan tartışma sırasında donup kalırken, reklama gitmek zorunda kaldı.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel