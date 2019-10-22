Oda TV yazarı Türker Ertürk'ten skandal açıklamalar!

Tele 1'de yayınlanan Türkiye'nin Geleceği programına katılan ODA Tv yazarı Türker Ertürk, Türkiye'nin nasıl bir yol izlemesi gerektiğine yönelik akılalmaz tavsiyelerde bulundu.



Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, o skandal açıklamasında, 'O bölgede radikal İslami örgütler olacağına iyi ilişkilerimizi geliştireceğimiz güçlü merkezi otoritenin egemen olduğu federatif bir yapı içinde Kürtler olsun daha iyi' dedi.



Ertürk'ün açıklamaları sosyal medyada birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.