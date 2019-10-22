USD (Alış - Satış) : 5,83 - 5,84 EURO (Alış - Satış) : 6,50 - 6,51

Sıcak Haber : Galatasaray - Real Madrid (CANLI)!..

MSB: Saat 22.00'den sonra karşılaşılan teröristler etkisiz hale getirilir

MSB "Mutabakat çerçevesinde YPG/PKK'lı teröristlerin bölgeden çıkarılmasına ilişkin süreç yakından takip ediliyor. Bölgeden 136 araç çıktı" açıklaması yaptı. Açıklamada, saat 22.00'den sonra karşılaşılan teröristlerin etkisiz hale getirileceği belirtildi.

Güncel / 22 Ekim 2019 Salı 13:01
MSB: Saat 22.00'den sonra karşılaşılan teröristler etkisiz hale getirilir

Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile anlaşma kapsamında YPG'li teröristlerin bölgeden çekilme süreciyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, mutabakat çerçevesinde YPG/PKK'lı teröristlerin bölgeden çıkarılmasına ilişkin sürecin yakından takip edildiği, bölgeden 136 aracın çıkış yaptığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında saat 22.00'den sonra karşılaşılan teröristlerin etkisiz hale getirileceği vurgulandı.

42 TACİZ ATIŞI GERÇEKLEŞTİ

TSK tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik mutabakata tam uyulduğu, YPG/PKK'lı teröristlerce şu ana kadar 42 taciz/ihlal yapıldığı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında "Taciz ve ihlallere karşı meşru müdafaa hakkımız daima geçerlidir. Yapılan ihlal ve tacizler ABD ile anlık olarak paylaşılmaktadır" ifadesine yer verildi.

775 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Barış Pınarı Harekatı kapsamında 775 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, "Harekat bölgesinde 2 bin 200 kilometrekare alan kontrol altına alınırken bu kapsamda bugüne kadar 40 mayın, 222 el yapımı patlayıcı (EYP) etkisiz hale getirildi" denildi.

Güvenlik kaynakları: 5 günlük sürede uzatma olmayacak Güvenlik kaynakları: 5 günlük sürede uzatma olmayacak Erdoğan'dan 120 saat uyarısı: Olmazsa kaldığımız yerden devam ederiz Erdoğan'dan 120 saat uyarısı: Olmazsa kaldığımız yerden devam ederiz Terörden temizlenen Tel Halaf'ta Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü Terörden temizlenen Tel Halaf'ta Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü Harekat aleyhine 'savaştan etkilenen çocukların' fotoğraflarıyla manipülasyon Harekat aleyhine 'savaştan etkilenen çocukların' fotoğraflarıyla manipülasyon Terör örgütünün tuzakladığı mayın ve EYP'ler imha ediliyor Terör örgütünün tuzakladığı mayın ve EYP'ler imha ediliyor Akar ile Wallace Suriye'yi görüştü Akar ile Wallace Suriye'yi görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler güvenli bölgeden çıktığında harekat sona erer Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler güvenli bölgeden çıktığında harekat sona erer Münbiç'e havan saldırısı: 1 asker şehit 8 asker yaralı Münbiç'e havan saldırısı: 1 asker şehit 8 asker yaralı Milli Savunma Bakanı Akar açıkladı: YPG cezaevindeki DEAŞ'lıları kaçırdı Milli Savunma Bakanı Akar açıkladı: YPG cezaevindeki DEAŞ'lıları kaçırdı PKK/PYD-YPG'li teröristlere mühimmat ikmali yapan kamyonet böyle vuruldu PKK/PYD-YPG'li teröristlere mühimmat ikmali yapan kamyonet böyle vuruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Münbiç konusunda uygulama aşamasındayız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Münbiç konusunda uygulama aşamasındayız Tel Abyad teröristlerden kurtarıldı Tel Abyad teröristlerden kurtarıldı YPG/PKK, DEAŞ'lıların kaçması için kampta yangın çıkardı YPG/PKK, DEAŞ'lıların kaçması için kampta yangın çıkardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması Tel Abyad'ın batısı teröristlerden kurtarıldı Tel Abyad'ın batısı teröristlerden kurtarıldı Barış Pınarı Harekatı'nda 42 köy teröristlerden kurtarıldı Barış Pınarı Harekatı'nda 42 köy teröristlerden kurtarıldı Örgütten kaçan 24 terörist teslim oldu Örgütten kaçan 24 terörist teslim oldu Suruç'ta sivillere yönelik saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti Suruç'ta sivillere yönelik saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti Bakan Soylu: Dünya bize cevap versin! Sivilleri vuran kimmiş? Bakan Soylu: Dünya bize cevap versin! Sivilleri vuran kimmiş? Barış Pınarı Harekatından üzücü haber! Doğum gününde şehit oldu Barış Pınarı Harekatından üzücü haber! Doğum gününde şehit oldu Tel Abyad ve Rasulayn'da 5 köy terörden arındırıldı Tel Abyad ve Rasulayn'da 5 köy terörden arındırıldı Tel Abyad'da YPG/PKK'lılar silahlarını bırakarak kaçtı Tel Abyad'da YPG/PKK'lılar silahlarını bırakarak kaçtı Erdoğan'dan AB'ye: Kapıları açarız Erdoğan'dan AB'ye: Kapıları açarız Milli Savunma Bakanı Akar: Mehmetçik'in morali çok yüksek Milli Savunma Bakanı Akar: Mehmetçik'in morali çok yüksek Türk savaş uçakları terör örgütlerini imha etti Türk savaş uçakları terör örgütlerini imha etti Barış Pınarı Harekatı koordinasyon toplantısı yapıldı Barış Pınarı Harekatı koordinasyon toplantısı yapıldı NATO'dan açıklama: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var NATO'dan açıklama: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var Erdoğan'ın harekat emrini verdiği anın görselleri paylaşıldı Erdoğan'ın harekat emrini verdiği anın görselleri paylaşıldı Barış Pınarı Harekatı'ndan ilk görüntüler... Barış Pınarı Harekatı'ndan ilk görüntüler... ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama Pentagon: Askerlerimizi çektik Pentagon: Askerlerimizi çektik Askeri birlikler Suriye'deki üs bölgelerine hareket etti Askeri birlikler Suriye'deki üs bölgelerine hareket etti Trump: Erdoğan'la iyi ilişkilerimiz var Trump: Erdoğan'la iyi ilişkilerimiz var ABD'den bir yeni açıklama daha! ABD'den bir yeni açıklama daha! Trump'tan operasyon tehdidi! Trump'tan operasyon tehdidi! Suriye ve Irak tezkeresi TBMM'de Suriye ve Irak tezkeresi TBMM'de ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması Trump: Bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi Trump: Bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi

Milli Savunma Bakanlığı

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

Fransa Haddini Aşıyor

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı