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'Karadeniz hamsi kaynıyor'

Sinop'ta balıkçılar teknelerle kıyıya tonlarca hamsiyle dönerken kilosu 5 liraya düşen hamsi, balıkçının da tüketicinin de yüzünü güldürüyor Balıkçı teknesi sahibi Ömer Aygün: 'Karadeniz'de İğneada'dan Rize'ye kadar hamsi bolluğu yaşanıyor. Tabiri caizse Karadeniz hamsi kaynıyor'

Ekonomi / 22 Ekim 2019 Salı 16:04
'Karadeniz hamsi kaynıyor'

Karadeniz'de hamsi bereketi yüz güldürüyor.

Sinop'ta tekneleri ile denize açılan balıkçılar, tonlarca hamsiyle kıyıya dönüyor.

Bolluk nedeniyle hamsinin tezgahta kilosu 5 liraya geriledi.

Balıkçı teknesi sahibi Ömer Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon palamuttan umduklarını bulamadıklarını söyledi.

- 'Hamsi en bol Sinop açıklarında'
'Ancak palamudun yerine hamsi bol miktarda çıkıyor.' diyen Aygün, şöyle devam etti:

'Karadeniz'de İğneada'dan Rize'ye kadar hamsi bolluğu yaşanıyor. Hamsinin en yoğun olduğu yer Sinop'un 25 mil açığı. Tüm Karadenizli balıkçılar şu anda Sinop'ta. Bu sezon hamsi aşırı derecede bol çıkıyor. Tabiri caizse Karadeniz hamsi kaynıyor. Hamsinin bu kadar bol olması balıkçılık adına da bizi çok mutlu ediyor. Hamsinin getirisi palamuttan daha iyi diyebiliriz. Hamsi bolluğu yaklaşık bir ay daha sürebilir. Tutulan hamsi çalışanlarımızla birlikte ekonomik yönden herkesi mutlu ediyor. Hamsi sezonu bol ve bereketli bir şekilde iyi gidiyor. Vatandaş da hamsinin 5 liraya kadar düşmesi ve ucuz olması nedeniyle balığa da doyuyor.'

Balıkçılıkla ilgili sorunları da dile getiren Aygün, 'Limanlar özelleştirildiği için her limanda balıkçılardan 80 ile 300 lira arasında değişen bağlanma ve balık boşaltma ücretleri alınıyor. Yetkililerden, bu fiyat farkının ortadan kaldırılması yönünde taleplerimizi dikkate almalarını istiyoruz.' şeklinde konuştu. Kaynak : AA

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