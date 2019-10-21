USD (Alış - Satış) : 5,81 - 5,82 EURO (Alış - Satış) : 6,49 - 6,50

İzmir'de üvey kardeş cinayeti

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bir kişi üvey kardeşi tarafından evinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 21 Ekim 2019 Pazartesi 23:11
İzmir'de üvey kardeş cinayeti
Video için tıklayın

Olay, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Postacılar Mahallesi 7666 Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Üvey annesi ve üvey kardeşi ile birlikte yaşayan Efe Can D. iddiaya göre, üvey kardeşi Alper D. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Alper D. (19), mutfaktan aldığı bıçakla üvey abisine saldırdı. Bağrışmaları duyan komşular durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Efe Can D.'nin vücudunun birçok yerinden bıçaklanmış halde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kurtulmak için balkondan atlamak istedi

Bağrışmaları duyan komşular, Efe Can D'nin bir ara balkona çıktığını ve kendisini saldırgan kardeşinden korumak için balkondan atlamaya yeltendiğini iddia etti.

Polis, cinayet şüphelisi üvey kardeşi gözaltına alırken, Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler evin içerisinde incelemelerde bulundu. Savcının incelemesinin ardından Efe Can D.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

PolisOlay Yeri İncelemeİzmir Adli Tıp KurumuCinayetSağlık Ekipleri

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

Fransa Haddini Aşıyor

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı