İzmir'de üvey kardeş cinayeti

Olay, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Postacılar Mahallesi 7666 Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Üvey annesi ve üvey kardeşi ile birlikte yaşayan Efe Can D. iddiaya göre, üvey kardeşi Alper D. ile tartışmaya başladı.



Tartışmanın büyümesi üzerine Alper D. (19), mutfaktan aldığı bıçakla üvey abisine saldırdı. Bağrışmaları duyan komşular durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Efe Can D.'nin vücudunun birçok yerinden bıçaklanmış halde hayatını kaybettiğini belirledi.



Kurtulmak için balkondan atlamak istedi



Bağrışmaları duyan komşular, Efe Can D'nin bir ara balkona çıktığını ve kendisini saldırgan kardeşinden korumak için balkondan atlamaya yeltendiğini iddia etti.



Polis, cinayet şüphelisi üvey kardeşi gözaltına alırken, Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler evin içerisinde incelemelerde bulundu. Savcının incelemesinin ardından Efe Can D.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaynak : İHA

