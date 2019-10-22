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Ekipler saatler sonra kurtardı!

Fatih’te meydana gelen trafik kazasında otomobilde sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından 1 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

3. Sayfa / 22 Ekim 2019 Salı 21:59
Ekipler saatler sonra kurtardı!
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Kaza, akşam saatlerinde Fatih Vatan Caddesi, Bayrampaşa sapağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kadir Gülen yönetimindeki 34 BCA 875 plakalı otomobil Aksaray istikametinde ilerlediği sırada sürücünün kontrolünden çıkarak kaza yaptı. Hızını alamayıp köprünün ayağına otomobiliyle çarpan Kadir Güler, araçta sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durum sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, itfaiye ekipleri ise yaralıyı kurtarmak için çalışma başlattı.

Yaklaşık 1 saat sonra kurtardı

İtfaiye ekipleri, köprünün ayağına çarparak aracın içinde sıkışan sürücü Kadir Gülen'i çıkarmak için uzun süre uğraştı. Yaralı sürücü itfaiye ekiplerinin yaptıkları yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaynak : İHA

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PolisPolis EkipleriVatan Caddesi

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