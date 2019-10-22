Cumhurbaşkanı Erdoğan: Verilen sözler yerine gelmemiştir

ABD ile varılan mutabakat kapsamında YPG'ye verilen 120 saatlik süre doldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan,konuyla ilgili yaptığı açıklamada 'Verilen sözler yerine getirilmedi. Neticeleri alacağız, atmamız gereken adımları atacağız. Taviz verirsek terör örgütünün önünü açmış oluruz' dedi.



120 SAATLİK SÜRE DOLDU



Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG'ye verilen 120 saatlik sürenin sonuna gelindi.



Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile anlaşma çerçevesinde YPG'li teröristlerin bölgeden çekilme süreciyle ilgili yaptığı açıklamada mutabakat çerçevesinde YPG/PKK'lı teröristlerin bölgeden çıkarılmasına ilişkin sürecin yakından takip edildiği, bölgeden 136 aracın çıkış yaptığı belirtilmişti.



Bakanlık açıklamasında saat 22.00'den sonra karşılaşılan teröristlerin etkisiz hale getirileceği vurgulandı.

