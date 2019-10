Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözler tutulmazsa harekatımızı kaldığı yerden devam ettireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Amerika'nın ülkemize verdiği sözler tutulmazsa, harekatımızı kaldığı yerden bu sefer çok daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz. 700-800 çekilme söz konusu, 1200-1300 kadarının da süratle çıkmaya devam ettiği, onların da çıkacağı söyleniyor. Bunların izini sürüyoruz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya hareketi öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yaptı.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Rusya ile tesis ettiğimiz mekanizmalar sayesinde ilgili bakanlarımız ve kurumlarımız sürekli temas halindeler. Milli paralarla ticareti kolaylaştıracak mutabakat muhtırasını imzaladık.



Barış Pınarı Harekatı'nın 2 temel hedefi bulunuyor ilki 32 kilometre derinliğinde 444 kilometre Irak sınırından Cerablus'a olan bölgede buranın terör örgütlerinden temizlenmesidir. Şimdiye kadar 2 bin 200 kilometrekarelik alan teröristlerden arındırılmış, 160 yerleşim biriminde kontrol sağlanmıştır. ABD ile vardığımız mutabakata göre bölgedeki tüm teröristlerin çıkartılması için bugün son gün. Saat 22.00 itibariyle süre bitiyor. Rejim unsurlarının bulunduğu alanlardaki PKK/PYD/YPG mevcudiyetinin sonlandırılması için atılacak adımları görüşeceğiz.



'9 EKİM'DEN BU YANA 775 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR'



9 Ekim'den bu yana 775 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 7 kahraman askerimiz, 79 Suriye Milli Ordusu mensubu kardeşimiz ve 20 sivil vatandaşımız terör örgütünün saldırılarında şehit olmuştur. Amerika'nın ülkemize verdiği sözler tutulmazsa, harekatımızı kaldığı yerden bu sefer çok daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz. Güvenli bölgeye 2 milyon kişinin dönmesi için çalışıyoruz. Türkiye ve Rusya, terörün her türlüsü ile mücadele noktasında hemfikirdir.



YPG'YE VERİLEN SÜRE UZATILACAK MI?



(Fransa Cumhurbaşkanı) Macron'dan şahsıma gelmiş teklif yok. Macron bu tür şeyleri teröristlerle görüşüyor. Bizim bu süreç içerisinde muhatabımız Fransa olmamıştır görüşmelerimizi Amerika ile yürüttük.



Silahların depolandığı yerleri de tespit ettik. Bu silahlar Amerika tarafından buraya gönderildi. Burada bir terör devleti kurulacak bunun kurulmasına Türkiye olarak biz müsaade mi edelim? Bu adımların tamamı Suriye'nin bölünmesine de yöneliktir. Suriye'nin geleceğinde PKK/YPG'ye yer yoktur. Rusya ile işbirliği içerisinde bölgemizi ayrılıkçı terör belasından kurtarmayı ümit ediyoruz.



''ŞU AN İTİBARİYLE 700-800 KADAR ÇEKİLME SÖZ KONUSU OLDU''



Çekilme devam ediyor. Şu an itibariyle 700-800 kadar çekilme söz konusu oldu. Kalan 1200-1300 kadar olanında süratla çıkmaya devam ettiği çıkacağı söyleniyor. İzini sürüyoruz, bunların tamamı çıkacak.



''İRAN'DAN MAALESEF BAZI ÇATLAK SESLER ÇIKIYOR''



İran'dan gelen bazı açıklamalar bende ciddi manada üzüntüye sebep olmuştur. İran kısa süreli 15-20 yıl öncesine varıncaya kadar geçmişine varırsa nükleer başlıklı silahlar konusunda Erdoğan'ın İran ile ilgili takındığı tavırları tüm dünya bilir. İran'dan maalesef bazı çatlak sesler çıkıyor. Sayın Ruhani'den değil. Bunları başta Sayın Ruhani olmak üzere susturmaları gerekirdi. Bu şahsım olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımı da ciddi manada rahatsız etmektedir. Biz Soçi mutabakatının 3 taraf ülkesiyiz. Birbirine bu şekilde ihanet eder mi? Bu yapılanlar yanlıştır. Bu süreçle ilgili olarak kendilerini ciddi manada kınıyorum.



TERÖRİSTLER SİLAHLARI DA GÖTÜRÜYOR MU?



Silahları buraya getirmek kolaydı da çıkarmak o kadar kolay değil. Ankara'da yaptığımız Sayın Pence'in Pompeo'nun falan hepsiyle yapılan görüşmede bu konular görüşüldü. Götürebildiği silahları götürecekler kalanlarla da bu yaptığımız taramada bunları toparlayacağız.''