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Çocuk sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak taklalar atıp tarlaya yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

3. Sayfa / 22 Ekim 2019 Salı 14:43
Çocuk sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Yusuf Çiçek (15) yönetimindeki 33 AD 057 plakalı otomobil, Kahta ilçesi Atatürk Baraj Göleti yakınlarında taklalar atarak tarlaya yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Yusuf Çiçek ile otomobilde bulunan Ramazan Güngör (18) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Yusuf Çiçek yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Ömer Faruk Aydın/İHA) Kaynak : İHA

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AtatürkBaraj GöletiYusuf Çiçek

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