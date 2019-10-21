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Asker kendi kurşunuyla şehit oldu!

Patnos ilçesinde eğitim sırasında silahından çıkan kurşunla yaralanarak hastaneye kaldırılan bir uzman çavuş şehit oldu Şehidin naaşı, Erzurum'da düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere baba ocağı Muş'a uğurlandı.

3. Sayfa / 21 Ekim 2019 Pazartesi 22:32
Asker kendi kurşunuyla şehit oldu!
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde, eğitim sırasında silahından çıkan kurşunla yaralanarak hastaneye kaldırılan bir jandarma uzman çavuş şehit oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçedeki 3. Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli jandarma uzman çavuş Yusuf Abay (28), meskun mahalde acil şarjör değişikliği eğitimi sırasında silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı.

Patnos Devlet Hastanesine kaldırılan Abay, burada yapılan tüm rağmen kurtarılamadı.

Şehidin naaşı getirildiği Erzurum Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Erzurum Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yusuf Abay için hastane önünde tören düzenlendi. Askerlerin omuzlarında tören alanına getirilerek katafalka konulan şehit Abay'ın öz geçmişi okundu ve dua edildi.

Evli ve 2 çocuk babası şehit Abay, törenin ardından toprağa verilmek üzere kara yolu ile memleketi Muş'a gönderildi.

Törene Erzurum Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker ve çok sayıda asker katıldı.

Kaynak : AA

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