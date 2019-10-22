150 saat detayı!

Türkiye ile Rusya arasında varılan anlaşmayla, terör örgütü YPG unsurları sınırdan Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları tarafından 150 saat içinde 30 km dışına çıkarılAcak.



Bu hamlenin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye sınırları terör örgütünden temizlenmiş olacak.



CUMHURİYET BAYRAMI'NA DENK GELİYOR



Anlaşmada kullanılan 150 saat ifadesinin bir başka anlamı daha var.



Saat 12'den itibaren hesaplandığında 150 saat sonrası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk geliyor.



Yani Cumhuriyet Bayramı'nda sınırlarımız terör örgütünden arındırılmış olacak. Kaynak : Beyaz Gazete Özel