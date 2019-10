Trump'tan Suriye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, '(Suriye) Sınırdaki çatışmalar nedeniyle birçok Türk hayatını kaybetti, her iki tarafa da bakmalısınız.' ifadesini kullandı.



Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısı öncesi gazetecilere, Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin varılan anlaşma konusunda açıklamalarda bulundu.



Trump, 'Güzel haberler geliyor, ateşkes sürüyor. Sınırdaki çatışmalar nedeniyle birçok Türk hayatını kaybetti, her iki tarafa da bakmalısınız.' değerlendirmesinde bulundu.



'ONLARI BEN YAKALADIM'



Barack Obama dönemindeki Suriye politikasını da eleştiren Trump, 'DEAŞ o dönemde her yerdeydi. Onları ben yakaladım. Sizden ya da sahte alimlerden daha çok şey biliyorum.' diye konuştu.



'400 YIL KORUYACAĞIZ DİYE SÖZ VERMEDİK'



ABD Başkanı Donald Trump, Suriye konusuna ilişkin 'Suriye'de ateşkese uyuluyor ufak çatışmalar devam ediyor. Kürtlere sizi 400 yıl koruyacağız diye söz vermedik' dedi.

Kaynak : AA

