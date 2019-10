Terör örgütü YPG/PKK İsrail'den yardım istedi

İsrail'in Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberinde, adının açıklanmasını istemeyen YPG/PKK'nın sözde üst düzey bir yetkilisinin, 'İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'a, güçlerini Suriye'nin kuzeyinde tutması yönünde baskı yapması gerekir.' şeklindeki sözlerine yer verildi.



İsrail'in ABD'ye baskı yapmasının önemini vurgulayan sözde yetkili, 'Aksi halde, İsrail'in bize yardım etmek için yapabileceği hiçbir şey yok.' dedi.



İsrail, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkmıştı.



Kaynak : AA

