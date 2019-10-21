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Meteoroloji'den sağanak uyarısı

İstanbul'da bugün yer yer pus ve sis beklenirken gün içinde hava parçalı bulutlu ve 22 derece olacak. Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre ise; Hatay, Adana, Giresun ve Trabzon'da şiddetli yağışlar bekleniyor.

Yaşam / 21 Ekim 2019 Pazartesi 08:50
Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kastamonu kıyıları ile Sinop ve Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 21

İstanbul: Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 22

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 25

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Antalya: Parçalı bulutlu 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 Kaynak : İHA

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