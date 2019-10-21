Macron'dan Türkiye'ye çağrı!

Fransa Cumhurbaşkanlığı sitesinden yapılan yazılı açıklamada, yarın yapılması beklenen Soçi Zirvesi öncesi, Macron'un Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye'nin "koşullu ateşkes" anlaşmasının devam ettirmesinin önemine vurgu yaptığı belirtildi.



Geçtiğimiz cuma günü, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde konuşan Emmanuel Macron, Türkiye'nin Suriye'ye başlattığı harekatı eleştirmiş ve IŞİD'in tekrar canlanması halinde bundan Ankara'nın sorumlu olacağını ileri sürmüştü. Ortadoğu'da Avrupa'ya layık otonom bir kapasite oluşturmalıyız diyen Macron, "Bölgedeki inandırıcılığımızı yitirdik orada Rusya, Türkiye ve İran gibi ülkelerin sözü geçiyor" diye konuşmuştu.



GÖZLER SOÇİ ZİRVESİNDE



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye meselesini görüşecek. Ayrıca yarın, Barış Pınarı harekatına verilen 120 saatlik sürenin sonuna gelinecek.



Erdoğan'ın yarınki görüşmede, Türkiye'nin operasyon bölgesinde yer alan Esad birlikleri meselesini ele alması bekleniyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Meseleyi Putin'le ele alacağız. Bir hal çaresi bulmamız lazım" dediği kritik görüşme nedeniyle tüm dünyanın gözü Soçi'de olacak.







ÇAVUŞOĞLU: YPG TAMAMEN ÇEKİLMEZSE 35 SAAT İÇİNDE OPERASYONA BAŞLIYORUZ



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün yaptığı açıklamada, YPG'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilmemesi durumunda Barış Pınarı Operasyonu'na kaldığı yerden devam edeceklerini söyledi.



Çavuşoğlu, "YPG unsurlarının oradan geri çekilmesi için 120 saatlik süre verildi. Bu anlaşmaya göre, 120 saat içerisinde oradaki bütün unsurların geri çekilmesi gerekiyor. Bütün YPG, PYD unsurları bu bölgeden çekilirse o zaman operasyonu durdurabiliriz" diye konuştu.