Lübnan sokaklarında Erdoğan sloganları

Lübnan’da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 4 gün önce başlayan protestolar sürüyor. Lübnan’ın Trablus kentinde protestocular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek sloganları attı. Protestocular, "Canımız kanımız sana feda olsun Erdoğan" şeklinde sloganlar atarak Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi.



Kaynak : İHA

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