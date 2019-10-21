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Lübnan sokaklarında Erdoğan sloganları

Lübnan’da iletişim vergilerini protesto eden göstericiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Canımız kanımız sana feda olsun Erdoğan" sloganları attı.

Dünya / 21 Ekim 2019 Pazartesi 09:39
Lübnan sokaklarında Erdoğan sloganları
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Lübnan’da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 4 gün önce başlayan protestolar sürüyor. Lübnan’ın Trablus kentinde protestocular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek sloganları attı. Protestocular, "Canımız kanımız sana feda olsun Erdoğan" şeklinde sloganlar atarak Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi.

Kaynak : İHA

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