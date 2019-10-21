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Kars'ta askeri aracın geçişi sırasında patlama

Kars’ın Kağızman ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 6 asker ve 3 korucu yaralandı.

3. Sayfa / 21 Ekim 2019 Pazartesi 22:13
Kars'ta askeri aracın geçişi sırasında patlama
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sesveren köyü kırsalında teröristlere yönelik operasyon yürüten güvenlik güçlerinin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcı infilak etti.



Patlamada araçtaki asker ve güvenlik korucularından oluşan 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Kağızman Devlet Hastanesi ile Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı güvenlik görevlilerinden birinin sağlık durumunun ağır olduğu, diğer 6'sının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Takviye askerlerin gönderildiği bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.


Devlet HastanesiGüvenlik Görevlisi

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