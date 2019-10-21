'İyi şanslar' oyununda fare sürprizi

Okday Korunan'ın yazıp yönettiği İstanbul Devlet Tiyatrosu (İDT) tarafından sahnelenen "İyi Şanslar" oyunu yarın prömiyerini yapacak.



Esere ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Korunan, 2019-2020 tiyatro sezonunda Devlet Tiyatroları'nın İstanbul'a yeni sahneler kazandırdığını belirterek, "İyi Şanslar"ın, bu sahnelerden biri olan Mecidiyeköy Stüdyo Sahnesinin açılış oyunu olacağını aktardı.



Korunan, Devlet Tiyatroları'nın Türkiye'nin önemli bir kurumu olduğunun altını çizerek, "Devlet Tiyatroları, Türk tiyatro seyircisini yetiştirmenin yanında biz meslek sahipleri, oyuncular, yönetmenler ve yazarlar için de bir okuldur. Usta-çırak ilişkisinin devam ettiği kıymetli bir kurumdur." dedi.



Devlet Tiyatrolarının halkın vergileriyle perde açtığını kaydeden Korunan, halka hizmet vermenin onur ve gururunu yaşadıklarını dile getirdi.



Okday Korunan, oyunu 20 yıl önce yazdığına işaret ederek, şunları söyledi:



"Her hayal, ilk atılan adımla başlar. Bir adım attık. Genç bir yazar bir oyun yazmıştı. Yıllar sonra biraz daha tecrübeli bir oyuncu olarak bunun rejisini yapmak da bana nasip oldu. Öncelikle hem Devlet Tiyatrolarına hem de bu oyunu sahneye taşıyan, bu hayali gerçek kılan, tüm emek veren sanatçı arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Tabii takdir seyircinin."



- "Oyunda, insana ayna tuttuk"



Eserde insana bir ayna tutuklarını dile getiren Korunan, "Biraz güleceğiz. Gülerken biraz da hüzünleneceğiz çünkü bir ayna tutuyoruz. Tuttuğumuz aynada, insana düştüğü durumu ve bu durum konusundaki ısrarcı tavrı sonucunda varacağı noktayı göstermeye çalışıyoruz. Kara komedi bir oyun çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Usta oyuncu, oyunu aslında "XX" ve "YY" adlı iki karakter olacak şekilde yazdığını fakat sahneye taşırken bir karakter daha eklediklerini aktararak, "Oyun iki kişi. Ben yazarken böyle düşlemiştim ama sahneye taşırken 3 oyuncuyla taşıdım dolayısıyla benim için de sürpriz oldu. Aradan geçen 20 yıl benim için değişik bir kapı araladı. O yüzden çok sürprizli bir oyun. Seyircinin takdirine bırakıyoruz artık gerisini." değerlendirmesinde bulundu.



Tiyatronun bir görevinin de duyarlılık gerektiren olaylara farkındalığı arttırmak olduğunu anlatan Korunan, bu oyunda, insanın mevcut ekonomik sistem içinde insanlığından nasıl uzaklaştığını işlediklerini belirtti.



- "Önce kendimizden başlayalım derim"



Korunan, zihinleri değiştirmeden zihniyetin de değişmesinin söz konusu olmadığını vurgulayarak şunları kaydetti:



"Unutulmaması gereken bir şey var ki vicdanlar gelişmeden toplumlar gelişemeyecek. Aristo'nun bir sözü var, diyor ki 'İyi bir eğitim yeterli değil. Önemli olan vicdanı geliştirecek iyi bir eğitimi yaşamda var edebilmek'. Öğretim, insanın insan olma yolculuğu, anne babadan dünyaya gelmekle tamamlanmış bir mesele değil. Ne zaman ki insanlar, insandan İnsan-ı Kamil'e bir yolculuk yapar, bu derin ve uzun, meşakkatli bir yoldur. O zaman sanıyorum hem insan hem çevre, bununla birlikte de insanlık kurtulmuş olacak. Zihinleri değiştirmeden zihniyetin de değişmesi söz konusu değil. 'Nereden başlayalım?' derseniz, önce kendimizden başlayalım derim."



- "Tiyatroseverleri çok katmanlı bir oyun bekliyor"



"XX" karakterini canlandıran İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncusu Kamil Korunan da uzun süre Anadolu'da görev yaptıktan sonra bu yıl İstanbul'da "İyi Şanslar" oyunuyla seyirciye merhaba diyeceğini ifade etti.



Yaklaşık bir buçuk aylık sıkı bir hazırlık sürecinin ardından oyunun izleyiciyle buluşacağını dile getiren Kamil Korunan, "Oyunda, izleyenlere kirlenen dünyamızı ve insanların fareleşmesini göstereceğiz. İnanıyorumki seyircinin hoşuna gidecek ve alkışı bol bir oyun sunacağız." dedi.



"YY" karakterini canlandıran, Kerim Altınbaşak ise 10 yıldır İstanbul Devlet Tiyatrosunda görev aldığını dile getirdi.



Altınbaşak, oyunun kara mizah, absürt komedi ve gerilim gibi öğeleri barındıran çok katmanlı ama aynı zamanda yalın bir dile sahip olduğunu sözlerine ekledi.



Eserin toplumsal bir eleştiri yaptığını da kaydeden Altınbaşak, şöyle konuştu:



"Keyifli bir oyun fakat bu kadar çok katman olmasından ötürü de aslında oyuncuları biraz zorlayan bir metin oldu. Bununla birlikte bizim bir avantajımız da Okday Korunan'ın oyunun hem yazarı hem de yönetmeni olmasıydı. Epey yoğun bir prova dönemi geçirdik. Seyircilerimize hoş vakit geçirebilecekleri bir oyun seyrettireceğimizi umuyorum."



Oyunda "fare" karakterini canlandıran, aynı zamanda yönetmen asistanlığı görevini üstlenen Yavuz Güney Tinin ise, yoğun bir hazırlık döneminin ardından sahneye çıkacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyleyerek, "Fare" karakteriyle seyircileri büyük bir sürprizin beklediğini aktardı.



Müziklerini Alper Maral, dekor tasarımını Şirin Dağtekin Yenen, kostüm tasarımını Nalan Alaylı, yönetmen yardımcılığını ise Turan Günay'ın üstlendiği oyun, 3 Kasım'a kadar Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de izlenebilecek. Kaynak : AA

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