İstanbul'da bu hafta festivaller sanatseverlerle buluşuyor

İstanbul bu hafta, geniş bir yelpazede, birbirinden farklı etkinliklerle yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konser, sergi, tiyatro ve performanslara sahne olacak.



İKSV tarafından düzenlenen ve 10 Kasım'da sona erecek '16. İstanbul Bienali', Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin Tophane'deki yeni binasının yanı sıra Pera Müzesi ve Büyükada'daki farklı mekanlarda sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor. Türkiye'den 8 sanatçının katıldığı bienalde, 25 ülkeden 56 sanatçının 220'den fazla eseri sergileniyor.



Usta tiyatrocu Hasan Nail Canat, vefatının 15'inci yılında Esenler Sanatevi (ESEV) öncülüğünde 21 Ekim'de Eyüpsultan'daki kabri başında anılacak.



- Şehir Tiyatrolarında bu hafta 9 oyun sahnelenecek



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında bu hafta 9 oyun sahnelenecek.



Program kapsamında Carlo Goldoni'nin yazdığı, Burhan Şeşen ve Gökhan Şeşen'in müziklerini tasarladığı 'İki Efendinin Uşağı' oyunu 23, 24, 25, 26 Ekim'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, Cem Karakaya ve Derya Yıldırım'ın sahnelediği 'Matruşka' oyunu 23, 24, 25, 26 Ekim'de Fatih Reşat Nuri Güntekin Sahnesi'nde izlenebilecek.



Bu hafta Sadık Şendil'in eseri 'Bizim Aile', Sinem Bayraktar'ın uyarlamasıyla 23, 24, 25 ve 26 Ekim'de Ümraniye Sahnesi'nde perde açacak. 'Hisse-i Şayia (Bir Evlilik Komedisi)' 23, 24, 25 ve 26 Ekim'de Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, Jean-Baptiste Poquelin adıyla da bilinen Fransız oyun yazarı Moliere'in eseri 'Hastalık Hastası' ise Tolga Yeter'in yönetmenliğinde 23, 24, 25 ve 26 Ekim'de Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.



Geçtiğimiz haftalarda Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde seyirciye ulaşan 'Uzlaşma' oyunu bu hafta 24, 25 ve 26 Ekim'de Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde izlenebilecek.



Türk Tiyatrosu'nun önemli isimlerinden Naşit Özcan'ın yaşamından kesitler sunan 'Komik-i Şehir Naşit Bey' oyunu 23, 24, 25, 26 Ekim'de Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde, Sabahattin Kudret Aksal'ın yönettiği 'Kahvede Şenlik Var' 23, 24, 25, 26 Ekim'de Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde, 1908'de Amanvermez lakabıyla anılan dönemin Sherlock Holmes'u Komiser Avni ve arkadaşlarının içerisine düştükleri maceraları anlatan 'Amanvermez Avni' oyunu 23, 24, 25 ve 26 Ekim'de Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde seyircilerin beğenisine sunulacak.



- Devlet Tiyatroları



İstanbul Devlet Tiyatrolarında ise 22, 23, 24, 25, 26 Ekim'de sahnelenecek 'Hırçın Kız' oyunu ile geçen haftanın çocuk oyunu 'Turta Girmemiş Orman', 27 Ekim'de Mecidiyeköy Büyük Sahne'de izlenebilecek.



Bülent Usta'nın yazdığı, Ali Atilla Şendil'in yönettiği 'Bay Z.' oyunu 22, 23, 24, 25, 26 Ekim'de Üsküdar Stüdyo Sahne'de, 'Bir Nefes Dede Korkut' 25, 26, 27 Ekim'de Zeytinburnu Sahnesi'nde, 'Kosovalı Peer Gynt' 22, 23, 24, 25, 26 ve 27 Ekim'de Cevahir Sahneleri Salon 1'de oynayacak.



Bu sezonun yeni oyunlarından, yazarlığını ve yönetmenliğini A. Okday Korunan'ın üstlendiği 'İyi Şanslar' 22 Ekim'deki prömiyeriyle birlikte 23, 24, 25, 26 ve 27 Ekim'de Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de, Taner Turan'ın tek başına performans sergilediği 'Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye' 24, 25 ve 26 Ekim'de Garibaldi Salon 2'de, iki perdeden oluşan büyük oyun 'Bir Peri Masalı Radyum Kızları' ise 22 Ekim'den 27 Ekim'e kadar her gün Üsküdar Tekel Sahnesi'nde seyredilebilecek.



İstanbul Devlet Opera ve Balesi etkinlikleri kapsamında, 'Mançalı Adam' müzikal, 22, 23, 25 ve 26 Ekim'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda izlenime sunulacak.



Geçen yıldan bu yana seyirciyle buluşan, İDOB bünyesinde çalışmalarını sürdüren Modern Dans Topluluğu İstanbul (MDTist) dans grubunun 'Elektronika' performansı da 23 ve 27 Ekim'de Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.



- 7. Boğaziçi Film Festivali başladı



İki gün önce sinemaseverlerle buluşan '7. Boğaziçi Film Festivali' kapsamında 'Türkiye'de Sinema-Tv Sektöründe Kadın Dayanışması' ve 'Sinema ve TV'de Kadın: Seyirlik Nesneden Etkin Bir Özneye Giden Yol' başlıklı paneller 21 Ekim'de Feriye Sineması'nda, 'Bağımsız Filmler İçin Ortak Yapım Süreçleri' başlık panel 23 Ekim'de Akademi Beyoğlu'nda, 'Proje Geliştirmenin Yapısı ve İşlevi' ve Festivaller Filmleri Nasıl Seçer? başlıklı paneller ise 24 Ekim'de yine Feriye Sineması'nda ücretsiz bir şekilde takip edilebilecek.



Festivalde ayrıca çeşitli film gösterimlerinin yanı sıra 24 Ekim'de Feriye Sineması'nda TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür İbrahim Eren, 'Uluslararası Arthouse Stratejisine Doğru: Filmler, Sektör ve TRT' başlık bir konuşma gerçekleştirecek.



Festivalin en ilgi gören etkinliklerinden olan Masterclass'larda da bu yıl Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı, Filipinli yönetmen Brillante Mendoza 22 Ekim'de Akademi Beyoğlu'nda, Güney Koreli usta yönetmen Kim Ki Duk ise 24 Ekim'de Feriye Sineması'nda bir konuşma yapacak.



- Konserler



2019 - 2020 kültür sanat sezonunu açan Cemal Reşit Rey Konser Salonu 26 Ekim'de 'Filarmonia İstanbul Ahmed Adnan Saygun Gecesi' ile Hakan Şensoy ve Gülsin Onay'ı konuk edecek.



Bu hafta 29. Akbank Caz Festivali kapsamında Charles Lloyd Sky Trio, Featuring Gerald Clayton ve Marvin Sewell 23 Ekim'de CRR'de, Bugge Wesseltoft ve Erkan Oğur ve Friends ise 24 Ekim'de Moda Sahnesi'nde müzikseverlerle bir araya gelecek.



Bu yıl 130'dan fazla yerli ve yabancı sanatçının performanslarıyla 36 ayrı mekanda gerçekleştirilecek 29. Akbank Caz Festivali kapsamında ayrıca The James Carter Organ Trio ise yarın Zorlu PSM'de konser verecek.



Enka'da ekim ayının son konuğu olan Birsen Tezer, 22 Ekim akşamı gerçekleştirilecek konserde, Cem Adrian ile birlikte sahne alacak.



Besteci ve orkestra şefi Musa Göçmen yönetimindeki Senforock Orkestrası, Türk rock müziğinin usta isimlerinden olan Barış Manço ve Cem Karaca'nın unutulmayan şarkılarını, 25 Ekim'de Grand Pera Emek Sahnesi'nde seslendirecek.



İstanbul'da bu hafta Yıldız Tilbe, 21, 24 ve Göksel 23 Ekim'de Harbiye Cemil Topuz Açıkhava Tiyatrosu'nda, MFÖ 22 Ekim'de Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi'nde, Mustafa Sandal 26 Ekim'de Vadi Açıkhava'da, Feridun Düzağaç ise 26 Ekim'de Bahçeşehir Hayal Kahvesi'nde sahne alacak.



Serkan Çağrı, konuğu Elif Buse Doğan'la 23 Ekim'de Üsküdar Nevmekan Sahil'de birlikte sahne alacak.



Mahsa Vahdat, Marjan Vahdat ve Coşkun Karademir 30 Ekim'de Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde konser verecek.



- Söyleşi, paneller ve sergiler



Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen Prof. Dr. Çiçek Derman ve Ebru Karahan'ın konuşmacı olacağı 'Gençlerle Sanat ve Estetik Sohbeti' başlıklı seminer, 26 Ekim'de Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak.



Türk Edebiyatı Vakfı'nın geleneksel hale getirdiği 'Çarşamba Sohbetleri' kapsamında 23 Ekim'de 'Dede Korkut'un Bize Bıraktığı Miras' konulu söyleşide yazar Abdülkadir Emeksiz konuşmacı olarak yer alacak. Vakıfta ayrıca 26 Ekim'de Türk Edebiyatı Dergisi Yazı İşleri Müdürü Erhan Genç ve yazar Kaan Murat Yanık 'Nasıl Yazar Oldular?' başlıklı konuşma yapacaklar.



Yazar F. Leyla İpekçi, 'Kendimizi Okumak, 'Kendi'ni Yazmak' başlıklı söyleşisiyle de 26 Ekim'de H Kitap ve Kahve'de okuyucularıyla buluşacak.



Sanatçı Aykut Kuşkaya, 26 Ekim'de Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde 'Usta Çırak Buluşmaları'na katılacak.



