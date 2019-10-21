Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yarın Soçi'de bir araya gelecek ve muhatabıyla heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek.



Temaslarda Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin ele alınması, Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.



Kaynak : AA

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