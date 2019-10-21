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Çift kişiyle tek teker terörü kamerada

Bomonti-Dolmabahçe Tüneli’nde motosikletli bir maganda, arkasına aldığı arkadaşıyla tek tekerlek üzerinde metrelerce giderek trafiği tehlikeye düşürdü. Kaskı ve plakası takılı olmayan maganda, ani frenler yaparak sürücülerin canını tehlikeye attı. O anlar kameralara yansıdı.

3. Sayfa / 21 Ekim 2019 Pazartesi 09:02
Çift kişiyle tek teker terörü kamerada
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İstanbul’un çeşitli noktalarında motosikletle tehlikeli hareketler yaparak, trafiği tehlikeye düşürenlere bir yenisi daha eklendi. Bomonti-Dolmabahçe Tüneli’nde motosikletli bir maganda, arkadaşına aldığı arkadaşıyla metrelerce tek tekerlek üzerinde gitmeye başladı.

Şov uğruna akrobatik hareketler yapan genç, hem kendi hem de arkadaşının canını tehlikeye attı. Şişli Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi üzerinde de ortaya çıkan aynı maganda, onlarca aracın arasında tek tekerlek üzerinde giderek bir de “makas” attı. Trafiği tehlikeye düşürdüğü yetmiyormuş gibi ani frenlerde yapan maganda, mega kentin neredeyse her noktasında farklı motosikletlerle terör estirdi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak : İHA

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