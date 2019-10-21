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ABD'li uzmandan YPG itirafı

ABD'de bir programda Ulusal Güvenlik Konseyi yöneticiliği ve ABD Savunma Bakanlığı'nda müdür yardımcılığı yapmış Michael Doran, PKK'nın Türkiye'yi parçalamak isteyen bir terör örgütü olduğunu söyledi.

Dünya / 21 Ekim 2019 Pazartesi 01:15
ABD'li uzmandan YPG itirafı
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ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştiren, yapılan anlaşmanın Kürtleri terk etmek olduğu ve DEAŞ'ı tekrar canlandıracağını savunan televizyon sunucusu, programa katılan konuğundan beklemediği cevaplar aldı.

ABD merkezli FOX televizyon kanalında konuşan Ulusal Güvenlik Konseyi'nde üst düzey yöneticilik ve ABD Savunma Bakanlığı'nda müdür yardımcılıkları yapmış olan Micheal Doran, PKK ile YPG'nin aynı terör örgütü olduğunu ve Türkiye'yi bölmeye çalıştığını vurgulayarak ABD'nin YPG destekleyerek yanlış politika uyguladığını söyledi.

Savunma BakanlığıTelevizyon SunucusuTerör ÖrgütüDonald TrumpGüvenlik Konseyi

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