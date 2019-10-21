ABD'li uzmandan YPG itirafı

ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştiren, yapılan anlaşmanın Kürtleri terk etmek olduğu ve DEAŞ'ı tekrar canlandıracağını savunan televizyon sunucusu, programa katılan konuğundan beklemediği cevaplar aldı.



ABD merkezli FOX televizyon kanalında konuşan Ulusal Güvenlik Konseyi'nde üst düzey yöneticilik ve ABD Savunma Bakanlığı'nda müdür yardımcılıkları yapmış olan Micheal Doran, PKK ile YPG'nin aynı terör örgütü olduğunu ve Türkiye'yi bölmeye çalıştığını vurgulayarak ABD'nin YPG destekleyerek yanlış politika uyguladığını söyledi.