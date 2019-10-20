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YÖK'den öğrencilere müjde

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), hem merkezi yerleştirme hem özel yetenek sınavı ile öğrenci alımı yapılan 14 programa 2020 yılından itibaren öğrenci alımının sadece merkezi yerleştirme sınavı sonucu ile yapılmasına ilişkin kararı öğrencilerin ve velilerin talepleri üzerine yeniden gözden geçirerek, kararın uygulanmasının bir yıl ertelenmek suretiyle 2021 yılından itibaren başlatılmasına karar verdi.

Eğitim / 20 Ekim 2019 Pazar 17:29
YÖK'den öğrencilere müjde

YÖK'DEN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

'Bilindiği üzere üniversitelerimizdeki 128 programa özel yetenek sınavlarıyla öğrenci alınmakta olup, bunlardan 14 programa bazı üniversitelerce merkezi yerleştirme sınavı, diğer bazı üniversitelerce ise özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilmekteydi. Yükseköğretim Kurulu tarafından geçtiğimiz günlerde hem merkezi yerleştirme hem özel yetenek sınavı ile öğrenci alımı yapılan bu 14 programa 2020 yılından itibaren öğrenci alımının sadece merkezi yerleştirme sınavı sonucu ile yapılmasına ilişkin karar alınmış ve üniversitelere bildirilmişti. Konuya ilişkin öğrencilerin ve öğrenci velilerinin 2020 için hazırlıklarını geçen seneye göre yaptıkları gerekçesiyle söz konusu kararın gözden geçirilmesine yönelik görüş, öneri ve talepleri dikkate alınarak, kararın uygulanmasının bir yıl ertelenmek suretiyle 2021 yılından itibaren başlatılması konusu Yükseköğretim Kurulunda görüşülerek karara bağlanmıştır. Bu vesile ile Yükseköğretim Kurulunun eğitimde fırsat eşitliği ve sosyal adalet kavramlarına özel önem verdiğinin altını bir defa daha çizmek isteriz.'

Kaynak : İHA

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Yetenek SınavıYükseköğretim KuruluSosyal Adalet

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