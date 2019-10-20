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Sıcak Haber : İçişleri Bakanı Soylu: 75 bin 172 kaçak göçmen sınır dışı edildi!..

Trump'tan yeni açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in sözlerini aktardı. Trump'ın paylaşımına göre Esper, "Ateşkes çok iyi gidiyor. Çok çabuk biten bazı ufak tefek çatışmalar oldu. Kürtler yeni bölgelere yerleştiriliyor" dedi.

Dünya / 20 Ekim 2019 Pazar 16:45
Trump'tan yeni açıklama

Trump, yaptığı paylaşımda, 'Savunma Bakanı Mark Esperanto, 'Ateşkes çok iyi gidiyor. Çok çabuk biten bazı ufak tefek çatışmalar oldu. Kürtler yeni bölgelere yerleştiriliyor' ABD askerleri çatışma ve ateşkes bölgelerinde değiller. Petrolü güvence altına aldık. Askerleri eve getiriyoruz!' ifadelerini kullandı

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