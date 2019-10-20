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PKK elebaşı Cemil Bayık'tan '120 saat' talimatı!

Türkiye, ABD ile Ankara'da varılan anlaşma kapsamında, PKK-YPG/PYD'li teröristlerin çekilmesi için belirlenen 120 saat sürenin dolmasını beklerken, terör örgütü kara propaganda yapmaya devam ederek, işgal ettiği bölgeden çekilmemekte direniyor.

Güncel / 20 Ekim 2019 Pazar 12:41
PKK elebaşı Cemil Bayık'tan '120 saat' talimatı!

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) bilgi veren güvenlik kaynakları, terör örgütü PKK-YPG/PYD'nin yaralı teröristler dışında, anlaşmada belirlenen bölgeden henüz çekilmediğini belirtti. Teröristlerin, 'güvenli bölge' sınırlarından çekilmesi için mutabakatta anlaşılan 120 saatlik süreyi sonuna kadar kullanacağı değerlendirmesinin yapıldığı kaydedildi. Terör örgütünün, bu sürede Türkiye aleyhinde kara propagandayı sürdürmesinin beklendiği de belirtildi. ABD ile 17 Ekim'de yapılan mutabakata rağmen örgütün gerçekleştirdiği 20 taciz saldırısına aynı şekilde karşılık verildiğini belirten güvenlik kaynakları, teröristlerin bölgedeki tüm faaliyetlerinin anlık olarak takip edildiğini vurguladı.

TERÖRİST BAYIK'TAN 'ÇIKMAYIN' ÇAĞRISI

Öte yandan terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Cemil Bayık'ın, teröristlere 'Bölgeden çıkmayın' talimatı verdiği ortaya çıktı. Terör örgütüne yakınlığıyla bilinen haber sitesindeki açıklamada, terörist Bayık'ın "Kuzey doğu Suriye halklarının bu saldırılara karşı direnmesi ve toprağını terk etmemesi gerekir" dediği kaydedildi.

Örgütün, sosyal medya hesaplarından ise Türkiye ile ilgili kara propagandayı sürdürdüğünün gözlendiği belirtildi. Örgüt hesaplarından, Türkiye'nin ABD ile yapılan anlaşmayı ihlal ettiğine ilişkin yalan haberlerin paylaşıldığı kaydedildi.

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