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Gaziantep'i sel vurdu

Gaziantep kent merkezinde akşam saatlerde başlayan yağmur şehri felç etti.

3. Sayfa / 20 Ekim 2019 Pazar 20:35
Gaziantep'i sel vurdu
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Gaziantep kent merkezinde öğleden sonra gök gök gürültüsü ve çakan şimşeklerin ardından sağanak yağış ekili oldu. Yaklaşık bir saat süren yağmur nedeniyle tıkanan mazgallar sele neden oldu. Sel nedeniyle bazı sürücüler araçlarında mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar ve ekiplerin yardımıyla vatandaşlar araçlarından çıkarıldı. Ekiplerin suyu boşaltmak ve araçları kurtarmak için başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Öte yandan yağmur nedeniyle tek taraflı ve maddi hasarlı kaza da meydana geldi. Sel suları nedeniyle kapağı açılan rögara bir otomobilin lastiği düştü. Olayda yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Kaynak : İHA

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