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'Eşiyle yakaladığı' kişinin uygunsuz görüntülerini çekti ve...

Ankara’da birçok erkeğe gasp tuzağı kurdukları ortaya çıkan aralarında bir karı-kocanın da bulunduğu belirlenen 6 şüpheli yakalandı.

3. Sayfa / 20 Ekim 2019 Pazar 10:50
'Eşiyle yakaladığı' kişinin uygunsuz görüntülerini çekti ve...

Çetenin oyununu, B.Ç. adlı şahsın mağdur olduğu iddiasıyla polise yaptığı şikayet ortaya çıkardı. Buna göre, B.Ç. birkaç ay önce Ulus'taki bir mekanda Kübra Ç. ile tanıştı. Kübra Ç. geçtiğimiz günlerde B.Ç.'ye mesaj atarak evine davet etti.

Kredi de çektiler
İkili, birlikte içki içip yakınlaştığı sırada içeriye eşi Fatih Ç. ve 4 arkadaşı girdi. Kendisini aldatılmış gibi göstererek agresif tavırlar sergileyen Fatih Ç. önce B.Ç.'nin uygunsuz görüntülerini videoya çekti. Arkadaşlarıyla birlikte darp ettiği B.Ç.'nin cep telefonundan mobil bankacılık üzerinden 30 bin liralık anlık kredi başvurusunda bulunan Fatih Ç. genç adamı, “Görüntülerin elimizde” diyerek tehdit etti. B.Ç. adına kredi başvurusunun onaylanmasının ardından şüphelilerden ikisi evden çıkıp parayı bankamatikten çekti. Olayın ardından hesaplarını kontrol eden B.Ç. 15 bin liranın çekildiğini gördü. Hemen polise giden B.Ç. şüpheliler hakkında şikâyetçi oldu. Gasp bürosu ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu karı-koca çift ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen diğer 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin benzer şekilde dört olaya daha karıştıkları ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bankacılık

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