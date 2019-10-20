Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, Türkiye-ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde belirlenen süre içinde terör örgütü PKK/YPG'nin güvenli bölge dışına çekilmesi, ağır silahlarının toplanması, tahkimatlarının ve mevzilerinin kullanılamaz hale getirilmesi hususlarının yakından takip edildiğini ifade etti.

Kaynak : İHA

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