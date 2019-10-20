Bangladeş'te İslamiyet'e hakaret ortalığı karıştırdı

Biplaba Candra Subha adlı bir Hindu, sosyal medyada Allah ve Hazreti Muhammed (SAV) ile ilgili hakaret içerikli bir paylaşım yaptı. Paylaşıma tepki gösteren bir grup, kent merkezinde şahsın tutuklanması için gösteri yaptı. Kalabalık büyürken, polis gösteriye izin vermedi. Dağılmayan gruba polis tarafından ateş açılması sonucu biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, onlarca insan yaralandı. Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı.



Hakarete tepkiler çığ gibi büyürken, ülkenin birçok yerinde protesto gösterileri başlatıldı. Kaynak : İHA

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