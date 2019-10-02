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Tarık Ünlüoğlu’nun cenazesi ne zaman ve nereden kalkacak?

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesinin detayları belli oldu. Ünlüoğlu, 3 Ekim'de son yolculuğuna uğurlanacak.

Kültür-Sanat / 02 Ekim 2019 Çarşamba 09:38
Tarık Ünlüoğlu’nun cenazesi ne zaman ve nereden kalkacak?

Oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ünal Bey, Kurtlar Vadisi’nde Testere Necmi karakterini canlandıran 61 yaşındaki usta oyuncu, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Ünlüoğlu, 3 Ekim’de Levent Camiinden son yolculuğuna uğurlanacak. Devlet Tiyatroları’ndan yapılan açıklamaya göre, Ünlüoğlu için İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne’de saat 11.00’de tören düzenlenecek.

“CAMİAMIZIN BAŞI SAĞ OLSUN”

Usta oyuncu, Levent Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek. Akciğer kanseri dolayısıyla tedavi gören sanatçının vefatına ilişkin Twitter üzerinden açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Tiyatro ve sinema dünyamızın değerli oyuncusu Tarık Ünlüoğlu’nun vefat haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Sanat camiamızın başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

GEÇEN AY HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Ünlüoğlu, Ankara Devlet Tiyatrosu’nda 25 yıl görev yaptı. Daha sonra İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olan sanatçı, aynı zamanda dublaj çalışmalarıyla da tanınıyordu. Ünlü oyuncu, geçen ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Ünlüoğlu, 2018’de akciğer rahatsızlığı nedeniyle ağır bir tedavi dönemi geçirmişti.

Tarık ÜnlüoğluZincirlikuyuKültür ve Turizm Bakanıİstanbul Devlet TiyatrosuSinema Oyuncusu


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