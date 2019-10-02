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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Geciktirme olursa bu çalışmalar biter!

Milli Savunma Bakanı Akar, güvenli bölge tesisine ilişkin, "Hazırlıklarımızı yaptık. Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz." dedi.

Siyaset / 02 Ekim 2019 Çarşamba 17:41
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Geciktirme olursa bu çalışmalar biter!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, güvenli bölge tesisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar, güvenli bölgenin tesisi konusunda oyalama ve geciktirmenin çalışmaları bitireceğini ifade ederek şöyle dedi:

"Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Bunda son derece kararlıyız." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, "Hazırlıklarımızı yaptık. Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz." dedi.

Milli Savunma BakanıGüvenli Bölge


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