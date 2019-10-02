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Meteoroloji'den son dakika açıklaması: Hafta sonu yağış var, sıcaklıklar düşecek

Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre hafta sonu ülke genelinde serin ve yağışlı hava etkili olacak.

Yaşam / 02 Ekim 2019 Çarşamba 15:55
Meteoroloji'den son dakika açıklaması: Hafta sonu yağış var, sıcaklıklar düşecek

Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre hafta sonu ülke genelinde serin ve yağışlı hava etkili olacak. Havanın serinlemesiyle birlikte hava sıcaklıkları da 6 ila 12 derece azalacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 3 - 9 Ekim arası beklenen yağış ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

''Hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği, hafta sonu gelmesi beklenen serin ve yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede(6 ila 12) azalacağı tahmin ediliyor.''

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