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Listeye bir çizik daha! O terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı gri listede yer alan 'Berhem' kod adlı terörist Osman Ekinci'nin öldürüldüğünü açıkladı

3. Sayfa / 02 Ekim 2019 Çarşamba 14:49
Listeye bir çizik daha! O terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İç güvenlik operasyonları kapsamında,

Siirt Baykan kırsalında 29.09.2019 tarihinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Berhem kod adlı Osman Ekinci olduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu teröristin, 2017 yılında Siirt Baykan ilçesi kaymakamının aracına yönelik bombalı saldırı eylemi düzenleyen teröristler arasında olduğu belirlenmiştir.

İçişleri BakanlığıOsman Ekinci


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