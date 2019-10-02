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Komşuda gösterilerin şiddeti artıyor!

Irak'ta yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu gibi sorunlara çözüm getirilmesi talebiyle düzenlenen gösteriler ikinci gününde devam ederken sosyal medyaya erişim engeli geldi.

Dünya / 02 Ekim 2019 Çarşamba 19:58
Komşuda gösterilerin şiddeti artıyor!

Hükümet, Twitter, Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal medya mecralarına erişimi engelledi.

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler ağırlıklı olarak başkent Bağdat ve güney bölgelerinde sürüyor. Güvenlik güçleri de göstericilere zaman zaman gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor.



Ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde bugün düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Dün de başkent Bağdat'ta güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesinde 3 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

Kaynak : AA

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