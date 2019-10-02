Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine, Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında, PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.



Açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Kaynak : AA

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