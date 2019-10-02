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Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı

Bakan Pekcan, "Eylül ayında ihracatımız geçen sene eylül ayındaki güçlü performansın üzerine çıkarak 15 milyar 220 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir" diye konuştu.

Ekonomi / 02 Ekim 2019 Çarşamba 11:58
Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı

Bakan Pekcan'ın açıklamalarından satır başları:

Geçen sene 9 ayda 52,5 milyar dolar olan dış ticaret açığımızın yüzde 68,8 gibi ciddi bir düşüşle 16,4 milyar dolara gerilemesi önemli.

Eylül ayında ihracatımız geçen sene eylül ayındaki güçlü performansın üzerine çıkarak 15 milyar 220 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Yılın 9 ayındaki kümülatif ihracatımız geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 2,56 artışla 132 milyar 505 milyon dolar oldu.

Eylül ayında ithalatımız, yüzde 0,15 artışla 16 milyar 961 milyon dolar olmuştur.

Geçen sene 9 ayda 52,5 milyar dolar olan dış ticaret açığımızın yüzde 68,8 gibi ciddi bir düşüşle 16,4 milyar dolara gerilemesi önemli.

Bir müjdeyi paylaşmak istiyorum, Eximbank, TL kredi faizlerini bugün itibarıyla yüzde 9,61'e çekti.

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