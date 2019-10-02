Evinizi daha tasarruflu ısıtmak için yöntemler

Yapılan araştırmalara göre, yalıtımsız binalar; pencereleri, dış duvarları, merdivenleri, ev duvarları, tavanları, ısıtılmayan hacimler üzerindeki döşemeleri, zemine oturan döşemeleri ve açık geçitler üzerindeki döşemelerinden ısı kaybediyor ve faturaların yüksek gelmesine sebep oluyor.



EV ALIRKEN DİKKAT



Yeni ev alacaksanız ya da kiralayacaksanız ilk olarak binanın ısı yalıtımına dikkat edin. Binanın toplam inşaat maliyetinin sadece yüzde 3’ünü oluşturan ısı yalıtımı, yıllık yakıt tüketiminde en az yüzde 50 tasarruf sağlıyor ve bütçeye önemli katkıda bulunuyor. Isı yalıtımıyla hem binanızın ömrü uzuyor hem paranız cebinizde kalıyor.



DAHA VERİMLİ ISINMAK İÇİN BUNLARI YAPIN



Oda sıcaklığını 1 derece azaltarak yüzde 6 enerji tasarrufu yapmak mümkün. Oturma odaları için 22 derece, yatak odaları için de 20 derece ideal sıcaklık.



Kombilerinizin ve bacalarınızın bakımını mutlaka zamanında uzmanına yaptırın.



Çatı ve bina izolasyonunuz yetersiz ise uygun bir şekilde tadilattan geçirin.



-Sistemlerinize ısı ayarlı termostat monte ettirin ya da ısı ayarlı termostatı bulunan cihazlar

kullanmaya özen gösterin.



-Kapı ve pencerelerinizi yaptırırken izoleli malzemeler tercih edin ya da boşlukları yalıtım bantlarıyla mutlaka kapatın.



-Termostatınızı, bir günden fazla evden uzak kalacaksanız kapatmayı unutmayın.



-Evdeki sıcaklığın içeride kalması için geceleri perdelerinizi örtün.



-Radyatörleri mobilya ve benzeri eşyalar veya perdeler ile engellemeyin.

