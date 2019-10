Dönerinin getirilemeyeceğini öğrenince cinnet getirdi

Bursa’da evinin 10 kilometre uzaklığında bulunan bir dönerciden yiyecek sipariş eden bir kişi adresine yemek getirilemeyeceğini öğrenince eline aldığı balta ile önce dükkânın camlarını kırdı, işyerindeki elemanları döverek kaçtı. İşyerinin basılması camların baltayla kırılması güvenlik kamerası tarafından an be an görüntülendi.