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Deprem oldu sandı camdan atlamaya kalktı

Avcılar’da dün belediyede çalışan bir kadın deprem olduğunu sanınca cama çıkarak atlamaya çalışmıştı. Yaşanan olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

3. Sayfa / 02 Ekim 2019 Çarşamba 09:06
Deprem oldu sandı camdan atlamaya kalktı
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Olay, dün saat 16.00 sıralarında Avcılar Belediyesinde meydana geldi. İddiaya göre, büro içinde bir anda eşyanın sallanmasını deprem sanan kadın çalışan kendini camın önüne attı. Camın önündeki çıkıntıya ayaklarını koyan K.K. atlamaya kalkıştığı esnada diğer çalışanlar duruma engel oldu. Yaşanan olay sonrası ikna edilen K.K. binanın girişinde bekleyenler tarafından kontrollü olarak yere indirildi. Olay anına ilişkin cep telefonu kamerası ile çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde K.K.’nın camın önündeki çıkıntının üzerinde durduğu, diğer belediye çalışanlarının kadını ikna ederek kontrollü olarak aşağı indirdiği görülüyor. Kaynak : İHA

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